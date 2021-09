Educación financiera y cuarto retiro previsional

Cartas

Señora Directora:

Hace pocos días este diario publicó la encuesta Ipsos sobre fraude bancario. Un alarmante dato pasó casi desapercibido: el 40% de la gente no sabe que el banco debe restituir de inmediato los montos when un fraude no supera el millón de pesos. Incluso, antes de investigar.

Ya no estamos hablando de aprender a no gastar más de lo que uno tiene o puede devolver; tampoco hablamos de entendre el interés compuesto. Se trata de conocer un derecho muy simple. Muchos esperan el cuarto retiro previsional adelantado que se discute en estos días para solventar en parte sus deudas o pagar sus bicicletas financieras. Pero muchas veces la bicicleta sigue siendo insostenible y la persona habrá disminuido su pensión sin salir del hoyo financiero.

Hoy existen esfuerzos aislados para formar a las personas en estas materias. Pero se necesita una aproximación sistémica. Es una tarea que involucra a colegios, bancos, el Estado y, por supuesto, a quienes trabajamos con ellos. Urge reforzar la educación financiera y hay que hacerlo desde el colegio.

Leo Soto

CEO de Continuum