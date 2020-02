El ahorro de los chilenos

Cartas

Señora Directora:

La segunda Encuesta Anual de Ahorro realizada por Mutual de Seguros de Chile deja en evidencia que es urgente avanzar en la educación financiera. Más allá de una moda vinculada a la reputación de las empresas, se trata de una estrategia de sostenibilidad de nuestro negocio, y de una obligación de las empresas que trabajamos en el mundo financiero con la comunidad a la que servimos.

Según la encuesta, el 40% de los chilenos declara no ahorrar, y de ese porcentaje, el 57% dice que no lo hace porque no le alcanza el dinero disponible. La muestra es un zoom a la clase media del país. Personas que ganan cerca de 600 mil pesos al mes y que están repartidas en todo Chile.

Ya hemos visto lo precario del equilibrio entre la relación de una empresa con sus stakeholders cuando la información no es equitativa ni clara. No podemos permitir que eso siga pasando y menos en el sistema financiero que tanto ha aportado al crecimiento de varios sectores de la población.

Tranquiliza en parte saber que son más los chilenos que ahorran, quienes, a pesar de que sus recursos son acotados, tienen la visión de pensar en lo que viene: una emergencia familiar o la misma jubilación. Es más, la mayoría de los que ahorra cree que estos recursos se incrementan, a pesar de lo complicado que se vea la economía.

Patricio Martínez

Gerente General Mutual de Seguros de Chile