El doble estándar

Cartas

Señora Directora:

Nos indigna que la gente que se dedica a la piratería no pague impuestos, pero cuando nos enteramos que hay que pagar IVA por nuestra suscripción a Spotify ponemos el grito en el cielo.

¿Por qué? En nuestra cabeza lo digital es intangible y lo percibimos como algo distinto. En su libro "Capitalism Without Capital – The Rise of the Intangible Economy", Haskel y Westlake explican los problemas que las compañías, y en general la economía, tienen con aspectos intangibles; por ejemplo la propiedad intelectual, ya que si no lo puedo tocar, en mi cabeza no existe.

Nadie quiere pagar impuestos, pero hacerlo por un servicio que estamos contratando con una tarjeta de crédito local para ser consumido en nuestro país es coherente; siempre y cuando la lógica de la legislación aplique para ambas partes: tanto para el que compra, como para el que vende.

Sobre el alcance de esta ley: ¿habrá excepciones, cuáles son, cuándo aplican? Si no se concreta, muchas empresas en el mundo físico van a reclamar y con justa razón. Por ejemplo, si yo como DirecTV pago impuestos, ¿por qué Netflix no va a hacerlo?

En este ecosistema la idea es que los consumidores obtengamos los productos y servicios deseados (pagando IVA), las compañías dejen la plata que corresponde en el país, y que el gobierno utilice ese excedente para beneficiar a la población. Es sólo una idea, pero... ¿qué tal si lo utilizamos para crear un programa que (realmente) impulse la transformación digital de la gente en Chile?

Fabián Baldovinos

Chief Operating Officer de Reprise