El Estado, siempre el Estado

Cartas

Señora Directora:

En estos dos meses y medio de crisis social se han escuchado muchos gritos distintos, pero la mayoría podría resumirse en "¡Que el Estado me dé más!". Eso es la agenda social: un montón de cosas que el Estado antes no entregaba y que ahora deberá financiar.

Es algo que nunca he entendido. ¿Por qué le pedimos que haga más cosas al mismo Estado que criticamos por ineficiente y hasta corrupto? La calidad de muchos servicios públicos en Chile no es para celebrarla, partiendo por la educación y la salud, de modo que no veo por qué, de pronto, esa misma gente va a volverse competente de la noche a la mañana y va a administrar bien la nueva agenda social comprometida (bajo presión) por este gobierno.

Lo han dicho numerosos analistas de la realidad nacional: sin modernización del Estado, el resto es música.

Alejandra Zambrano A.