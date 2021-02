El gran desafío de la vacunación

Cartas

Señora Directora:

Como es sabido, el Instituto de Salud Pública aprobó el pasado miércoles 20 de enero el uso de la vacuna CoronaVac, tras determinar que es segura y que tiene una eficacia de un 78% para inocular en dos dosis a la población de entre 18 y 60 años contra el coronavirus.

Respecto de la eficacia, Turquía aseguró que la eficacia era de un 91%; en Brasil promedió un 78% para infecciones leves y un 100% para casos graves, mientras que para nuestro país se aprobó con una eficacia de 78%.

La vacuna no garantiza que la persona no enfermará, pero sí asegura que no se caerá en cuadros graves que son los que hoy complican a los centros hospitalarios. Hay que tener confianza en lo que ha dispuesto la autoridad, los científicos y personal médico y desestimar las ideas absurdas de quienes se autodenominan "antivacunas". Pero por sobre todo, tener el ánimo de colaborar, de ayudar y hacer que este desafío sea cumplido a cabalidad, porque vienen muchos más.

Ricardo Oyarzún G.