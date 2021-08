El impacto de los medios de pagos digitales

Cartas

Señora Directora:

Muy interesante la columna publicada acá por el economista Tomás Flores, acerca del claro aumento que ha tenido el uso de tarjetas de prepago en el último tiempo, dando en el clavo ante una situación de desconocimiento de grandes actores del retail como Walmart.

Las tarjetas de prepago desde el comienzo de la pandemia no sólo han sufrido un considerable aumento en su uso de más de 402%, sino que han entregado posibilidades de acercar productos y servicios de calidad a más de 4 millones de personas que han abierto una cuenta de prepago 100% digital y que antes no habían tenido acceso a la banca por no cumplir con ciertos requisitos.

Según un informe realizado por Credicorp, Chile es el segundo país de la región que más valora la utilidad de medios de pago digitales, entonces, ¿cuál es la explicación al rechazo de este medio de pago?

No se entiende la determinación de Walmart de cerrar la puerta a las tarjetas de prepago. Incentivar la innovación financiera, facilitando las condiciones de libre competencia y así acelerar la inclusión financiera, terminar el monopolio del efectivo, y facilitar que la innovación llegue a todos, lo que debiera ser tarea absoluta de las partes y sectores influyentes.

Fernando Araya

CEO de Tenpo