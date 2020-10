El país no se juega en el plebiscito

Cartas

Señora Directora:

El plebiscito no definirá el Chile que queremos. ¿Se puede normar lo que no somos cómo país? Las personas no cambian por una Constitución. Los más politizados argumentarán lo contrario: todo gira en torno a la política. Sin embargo, para la muerte y para la verdad, es indiferente la política.

Las personas pobres seguirán siendo pobres. Las políticas sociales dependen de cuánto recursos dispone el país y los recursos se han estrechado, y sin embargo nos ilusionarán con infinidad de derechos en papeles, con letra muerta.

Cambiar una norma no implica necesariamente una transformación; la razón y la cultura deben ir antes de la ley.

¿Queremos cambiar Chile? Entonces, vamos a donde hay niños(as) a enseñarles a leer. Abramos puertas a los jóvenes de La Pintana y Lampa. Construyamos puentes entre distintas veredas políticas. Sólo entonces cambiemos la Constitución, para normar la normalidad y no al revés.

Claudio Bravo Urzúa