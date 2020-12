El transporte también importa

Cartas

Señora Directora:

Cuando visualizábamos un horizonte más optimista para la industria del transporte interregional, se anunciaron sin previo aviso nuevas medidas sanitarias que ponen en peligro al sector. El cierre de fronteras, cuarentenas locales, incluso para una región completa, y restricciones de movilidad, afectan al turismo y rubros asociados como el nuestro, sin que las autoridades complementen esta decisión con un plan que permita amortiguar las consecuencias económicas y sociales.

Esto demuestra una vez más que el transporte interurbano de buses no es prioridad, pese a que el 60% de los chilenos lo usa como principal método de movilidad. Este año ha sido un fiel reflejo de cómo el transporte interregional se ha adaptado a las restricciones, flexibilizando las estrategias de negocios, introduciendo medidas sanitarias y herramientas digitales que buscan dar seguridad a trabajadores y clientes; inversión no menor para empresas de un sector que no ha contado con el apoyo para sobrellevar una pandemia que nos afecta a todos.

Necesitamos que las autoridades nos consideren en la búsqueda de más y mejores herramientas para "surfear" esta segunda ola, y que nos apoyen en la búsqueda de instrumentos que mejoren nuestro servicio: más digitalización, innovación y tecnologías que aumenten la seguridad y protección de nuestros usuarios.

Queremos que nos vean, que valoren lo que de forma espontánea fuimos capaces de implementar, que nos apoyen, pero también que nos consideren. Mesas de trabajo vinculantes, acceso a las autoridades, diálogo creativo y respetuoso nos harán superar esta nueva prueba llamada Covid-19.

Simón Narli

Co-fundador Recorrido.cl