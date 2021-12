Elecciones CPC aplazadas: buena decisión

Cartas

Señora Directora:

A propósito de la decisión de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), presidida por Juan Sutil, de aplazar las elecciones de esta entidad gremial desde marzo a julio de 2022, valoro profundamente tal resolución. Pienso que en los tiempos que se vienen los liderazgos no sólo serán relevantes desde un punto de vista estratégico; sino desde una mirada social, que impulsa un trabajo colaborativo. Hoy más que nunca, no dará lo mismo quién esté al mando de las instituciones relevantes y en ese sentido me parece importante que nos tomemos el tiempo necesario para pensar y evaluar los mejores nombres.

Pienso que una mujer sería clave en un sitial como este. Sería una muestra clara del compromiso del mundo empresarial con estos nuevos tiempos, en que ESG será una sigla clave en los resultados de las empresas.

Es clave el ejercicio de observar y analizar el curso de los acontecimientos antes de resolver sobre temas complejos, como sin duda será el rol de la CPC y otras entidades fundamentales ante el cambio de gobierno, la instalación del nuevo congreso y el proceso constituyente.

En un mundo atrapado por la vorágine de la acción, es de la mayor importancia reflexionar, ponderar y pensar estratégicamente antes de actuar.

Esteban García Nadal

Abogado