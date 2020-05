Empleados felices = clientes felices

Cartas

Señora Directora:

Muchas veces hemos escuchado la frase: "en tiempos de crisis se conoce a las personas". Esta pandemia demostró que es igual para las empresas. Es tiempo de que las compañías pongan primero a quienes trabajan en ellas, incluso por encima de sus clientes. Es muy simple: si quiero un cliente feliz, debo tener empleados felices.

En gran parte de las empresas estamos trabajando desde nuestros hogares y se exigen horarios de oficina. Pero estamos ante una situación anormal, esto es una cuarentena. El llamado es a ser flexibles, empáticos. Esto no quiere decir que las personas no trabajen; al contrario, hemos visto cómo, respondiendo a esta confianza, nuestros resultados no se han alterado.

En tiempos difíciles hemos ganado un tremendo aprendizaje. Cuando esto termine, aspiramos a haber aprendido a ser más eficientes y, sobre todo, a ser mejores personas y empresas.

Esta pandemia lo ha cambiado todo y también cambiará nuestra forma de escoger una empresa para trabajar. Yo me quedaré con la que en tiempos de crisis haya puesto a su gente primero.

David Alaluf

Gerente General Endress+Hauser Chile