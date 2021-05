Empresas de cara a la Constituyente

Cartas

Señora Directora:

El 14 de abril se produjo en Estados Unidos un "reset" en la relación empresa y sociedad, cuando más de 300 compañías, hasta esa fecha reacias a pronunciarse sobre temas sensibles, firmaron una declaración pública en la que se oponían a "cualquier legislación discriminatoria que dificultase el voto de los estadounidenses".

Con ello, dieron una señal inequívoca al mundo, tomando posición, replanteando su rol y participando proactivamente de la política y los asuntos públicos.

En Chile, no ajenos a esta realidad, hoy somos espectadores de cómo los electos constituyentes sensibilizan, también en este diario, sus posturas sobre el modelo, aludiendo a diversas temáticas: autonomía del Banco Central , AFP, derecho del agua, etc. Por ello, seguir invocando infructuosamente al vetusto modelo que concibe a las compañías como un pasivo Rey Sol con sus stakeholders girando en torno a él, no da para más.

Como nunca, es crucial que las empresas que operan en nuestro país participen de los asuntos públicos, pues los grandes retos que debemos afrontar requieren de posturas claras y de un diálogo franco, entre las compañías, la sociedad y todos los (as) que formarán parte de la Convención Constitucional.

Claudio Ramírez

Socio de Consiglieri