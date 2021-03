Enredos de sábanas

Cartas

Señora Directora:

En una ópera bufa o un vodevil su comicidad está basada en aquellas situaciones que se denominan enredo de sábanas. A esto estaremos enfrentados quienes vayamos a las urnas el próximo 11 de abril y nos entreguen las cuatro cédulas (o “sábanas”) electorales en que deberemos cumplir nuestro deber cívico, dentro de la cámara secreta nuestro rostro reflejará al menos perplejidad. Estamos viviendo un período de desinformación tal que no existe claridad sobre los cargos, sus atribuciones, sus obligaciones ni el perfil de la persona que debería ocupar qué cargo. Este nivel de desinformación es responsabilidad del Gobierno y de los partidos políticos, pero también de los candidatos de partidos o independientes que prometen lo que no pueden dar porque el cargo eventual al que postulan no tiene facultades para ofrecer lo que dice.

Para que tengamos una votación informada es necesario que se realice urgente una campaña de difusión de lo que se vota, cuales son las atribuciones del cargo que se vota, con la mayor claridad posible, sino se hace ahora, una comedia podría convertirse en tragedia que dañe al país y su democracia.

Rafael Rosell Aiquel

Rector Universidad Pedro de Valdivia