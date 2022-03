Equidad de género: más allá de una fecha o un tuit

Cartas

Señora Directora:

Durante las últimas semanas hemos visto abundantes reconocimientos a las mujeres con motivo del 8M. Muchos de ellos han venido del mundo empresarial, y no tenemos por qué dudar de la buena fe que los motiva. Sin embargo, creo que reducir dicho reconocimiento a saludos puntuales no basta.

A través de diversas notas, el Diario Financiero ha evidenciado la necesidad de ejecutar acciones que contribuyen a reducir las brechas de género en todas las esferas de la sociedad, con particular énfasis en el sector privado. Ha habido, es cierto, pero la información compartida por su medio refleja que estos no serán profundos ni sostenibles mientras no se trabaje desde la niñez, a través de una educación con equidad de género que transforme las desigualdades. Urge que la formación de niñas y mujeres pueda también dotarlas de la confianza necesaria para asumir responsabilidades y liderazgos en espacios que históricamente han sido reservados a hombres.

En Chile existen diversas organizaciones disponibles para ayudar a identificar aquellas costumbres y prácticas que deben ser transformadas y para acompañar a quienes lo solicitan en sus esfuerzos reales por hacer carne su discurso. Sin embargo, esa oferta no se condice con la escasa demanda que hay por evolucionar en políticas empresariales que generen oportunidades concretas a las mujeres, en prácticas laborales que faciliten su inserción y desarrollo o en hábitos comerciales no sexistas que combatan la discriminación.

A estas alturas, por ejemplo, cuesta entender por qué casi el 90% de las empresas que cotizan en la bolsa prescinden de mujeres en su directorio, como si aquello no afectara el desarrollo integral de sus respectivas instituciones.

El compromiso con la equidad de género no puede durar un día ni reducirse un tweet.

Emilia Vergara

Cofundadora de Niñas Valientes

Carla Ljubetic

Directora General de Niñas Valientes