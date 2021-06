¿Es verdad que se izquierdiza Perú?

Cartas

Señora Directora:

La aparente victoria en segunda vuelta del candidato presidencial Pedro Castillo, de Perú LIbre, ha inspirado muchos análisis -y advertencias- sobre una nueva izquierdización de América Latina, similar a la ola rosada de Chávez, a comienzos del siglo.

Pero Castillo, aunque se le ve bastante populista, no parece venir de la izquierda marxista, procubana, como muchos chavistas y admiradores del socialismo del siglo XXI. Es muy probable que allí estén sus simpatías, no sería raro, pero creo que los peruanos no votaron por "el candidato de la izquierda", sino por el candidato antipolítico, como tantas veces antes en nuestra región, por muy buenas razones.

Como muchos latinoamericanos, los peruanos están decepcionados con sus políticos por incompetentes, mentirosos y corruptos. ¿Quién puede culparlos por eso? Y en medio de su rabia, muy justificada, terminan echándoles la culpa de los problemas a "la política" o al "capitalismo". Y ahí cuando los populistas -de izquierda y derecha- hacen sus mejores negocios.

Ojalá que nuestros vecinos no se hayan equivocado en su elección, y ojalá que el señor Castillo no los defraude. Ellos merecen más.

Mauricio Ayala