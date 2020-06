Escasez hídrica: la otra crisis

Cartas

Señora Directora:

Estamos enfrentando un fenómeno mundial, además de la pandemia: la desertificación acelerada que nos convoca como sociedad y, también, como economía.

Si bien la industria minera en Chile sólo representa un 3,8% del consumo de aguas continentales y subterráneas, no es una cifra que vaya disminuir. Estamos conscientes de que se seguirá necesitando de este recurso y de forma creciente. Por esto, no sólo debemos desarrollar tecnologías que nos lleven a una minería más seca, sino también procesos de gestión eficientes en el uso de este recurso, sin olvidar la importancia de mantener una relación coherente con nuestro entorno, desde el punto de vista social y ambiental.

Las cifras muestran que la tendencia de usos de agua continental va a ir a la baja en los próximos años, sin embargo aumentaría el uso de agua de mar como una nueva fuente en la matriz hídrica de la industria minera, teniendo que plantear además como objetivo la reducción de Make up (Agua Fresca) en los procesos mineros, haciéndolos más eficientes, con mayor recuperación y nuevas tecnologías.

Tenemos la convicción de que si no usamos mejores prácticas y aprendizajes, las inversiones no lograrán el equilibrio que se necesita para responder a las diferentes necesidades económicas y responsabilidades sociales de nuestro entorno. Hoy más que nunca, es importante que la crisis económica no nos distraiga de los desafíos que tenemos en esta materia y sigamos comprometidos por un futuro sustentable.

Mauro Mezzano y José Guerra

Vantaz Group