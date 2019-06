Estadísticas con enfoque de género: una deuda pendiente

Cartas

Señora Directora:

El aumento de la participación y desarrollo pleno de las mujeres en la economía es un desafío multidimensional y las rutas para alcanzar tan ambiciosa meta son diversas. Una de ellas es la generación y uso de estadísticas de género como herramienta transversal para otros esfuerzos en la materia.

Cuando las economías invierten en la producción, recolección y actualización de estadísticas de género, se avanza exponencialmente a identificar y visibilizar brechas, diseñar políticas públicas para resolverlas, como también medir el impacto y sostenibilidad de las mismas.

Según cifras de ONU Mujeres, sólo un 13% de los países del mundo cuenta con presupuestos asignados para la producción de datos desagregados por sexo. Frente a este escenario, APEC Chile, en coordinación con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, ha destacado como eje central del trabajo del año elaborar un estudio que busca identificar los principales desafíos y buenas prácticas de la incorporación de un enfoque de género en la generación y el uso de estadísticas para el fortalecimiento económico de las mujeres, con vistas a impulsar a los hacedores de políticas públicas tomar decisiones en base a evidencia.

Hoy, siendo el tema "Mujer y Economía" una prioridad del más alto nivel en los 30 años del foro APEC, debemos saldar la deuda pendiente en materia de equidad de género, poniendo el acento en la medición y actualización de las estadísticas de género en el país, ya que aquello que no se mide no se ve, y aquello que no se ve no se cambia.

Tamara Drove Aldana

Asesora de Prioridad Mujeres, Pymes y Crecimiento Inclusivo APEC