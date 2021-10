Estratégica climática de largo plazo, desafío empresarial

Cartas

Señora Directora:

¿Cómo será Chile en 30 años? Difícil hacer una predicción certera. Pero lo que sí, la única forma de llegar a ser un país carbono neutral, será siguiendo cada letra del proyecto dado a conocer recientemente por el Ministerio del Medio Ambiente.

El documento contempla por primera vez la definición de presupuestos de emisiones sectoriales para el transporte, la energía, la minería, la agricultura, la vivienda, la salud y obras públicas; responsabilizando de su gestión, mitigación y adaptación a los ministerios correspondientes.

Este hecho es un enorme avance para lograr entender y gestionar el impacto ambiental de cada uno de estos sectores, ya que logra “traducir” el cambio climático a un lenguaje que ya manejamos: administración y gestión.

Ahora bien, el gran desafío empresarial y político es trazar un Plan de Acción que nos permita alcanzarlo. Un Plan de Acción que tenga como horizonte el 2030. Por lo mismo, las actividades contempladas tienen grandes riesgos y en donde las autoridades deben hacerse cargo de las incertidumbres políticas, económicas y ambientales.

Mi llamado es a no ver esto con un tinte político y tomarle el peso a la urgencia de accionar lo antes posible. No podemos arriesgarnos a no cumplir con nuestros presupuestos.

Maximiliano Fontecilla

Director de Oportunidades de Proyecta