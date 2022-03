Eventos en los descuentos: discriminación arbitraria

Cartas

Señora Directora:

Como industria de los eventos profesionales, consideramos un gran avance que las autoridades hayan permitido la realización, en Santiago, del masivo festival Lollapalooza, que congregó a unas 75 mil personas durante los días en que tuvo lugar.

Lo que nos parece una aberración es que esas mismas autoridades mantengan con una camisa de fuerza a nuestro sector, que no puede funcionar a más del 50% de su capacidad, porque en Fase 4 sólo se nos permite funcionar con aforos de no más de mil personas en espacios abiertos.

A todas luces, una discriminación arbitraria. No existen hoy fundamentos científicos que avalen la decisión de las autoridades sanitarias de fijar asistencia considerando solo metros cuadrados de los salones y que no tomen en consideración la ventilación, como lo plantean reputadas revistas científicas internacionales.

Necesitamos reactivarnos para que las empresas del rubro no quiebren tras dos años de crisis, frente a lo cual le hemos planteado cuatro puntos al gobierno, que esperamos sean acogidos: 1) no fijar aforos fijos, sino en base a metros cuadrados y ventilación; 2) homologar espacios abiertos y cerrados; 3) la restricción de metros cuadrados no debe ser superior a 2 m2 por persona; 4) mejorar la comunicación sobre importancia de la ventilación en espacios cerrados para reducir la probabilidad de contagio.

Estamos en los descuentos respecto a la posibilidad de reactivarnos, y depende en gran medida del Estado la posibilidad que tenemos de salir a flote o terminar de hundirnos.

Carlos Huete

Presidente Asociación de Eventos de Chile