Exenciones tributarias

Cartas

Señora Directora:

Las exenciones estimadas en Chile alcanzan US$ 9.200 millones anuales, cercano a 3% del PIB. De ellas, US$ 6.800 millones corresponden a renta y US$ 2.400 millones a IVA. En materia de renta, las principales son: ahorro previsional, descuentos de AFP y salud, renta presunta y otros diferimientos que suman U$ 4.600 millones. En IVA, destacan transporte, salud y educación, que constituyen US$ 1.500 millones.

El Ministerio de Hacienda está trabajando con la OCDE y el FMI en analizar cada una de ellas y debiesen presentar un resultado en septiembre.

Tanto en renta como en IVA es difícil establecer exenciones a eliminar en el corto plazo. Una opción es aplicar un impuesto permanente a la ganancia de capital alineando nuestra normativa con las directrices internacionales.

Chile debe dar ahora una señal de certeza tributaria para generar confianza y atraer inversión.

Las modificaciones debieran estar orientadas a obtener recursos temporales, por ejemplo, impuesto al patrimonio, incentivos a repatriar capitales no declarados, servicios digitales, entre otros, y en forma paralela, continuar con la OCDE y el FMI en un estudio global y permanente a nuestro sistema tributario. El objetivo de este estudio debiera ser comparar nuestra normativa con la de países exitosos e identificar diferencias que permitan mejorar la recaudación, aumentar el cumplimiento tributario y ser parte del debate global sobre los impuestos en la era digital.

Rodrigo Carvajal

Académico Escuela de Auditoría y Control de Gestión U. Santo Tomás