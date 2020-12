Fogape 2.0 y Fondo Crece, ayudas complementarias

Cartas

Señora Directora:

Hace unos días se anunció que el Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios estaba en la mira del Ejecutivo para ser modificado, con el fin de que más PYME accedan al crédito Covid-19 de los bancos. Según informó Diario Financiero, se apuntaría a que los préstamos tengan una tasa de interés de mercado, en lugar de fija, además de poder financiar inversiones y no solo capital de trabajo, como lo restringe la normativa actual.

Esta es, sin duda, una excelente noticia, pues los emprendedores que han logrado resistir a la pandemia aún no están andando al 100% y existen muchos que todavía requieren ayuda.

Además, es una ayuda complementaria a la recién anunciada entrada en operación del Fondo Crece, que desde marzo va a permitir otorgar financiamiento a todos esos actores que no tienen acceso a las instituciones bancarias.

Cabe recordar que el Ministerio de Economía publicó el reglamento de esta iniciativa, a través de la cual los actores de la industria financiera no bancaria tendrán recursos de Corfo por US$ 150 millones, garantizando colocaciones por unos US$ 1.000 millones, con lo que se podrá apoyar a unas 40 mil micro, pequeñas y medianas empresas.

Gustavo Ananía

Gerente general de RedCapital