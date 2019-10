Cartas

Señora Directora:

Vivimos la crisis social y política más grande desde el retorno a la democracia. Una ola de violencia que parece el salto a un abismo sin fin.

Todo parece pender de un hilo. Eugenio Tironi, en su libro “¿Por qué no me creen?”, dice: “Los tabúes que los adultos fabricaron en aras de la paz, y a los que les temen, a los jóvenes no les producen sino indiferencia. La exigencia de reprimir sus deseos y colocar limites a sus expectativas por el temor al caos y la violencia les tiene sin cuidado”.

Chile necesita avanzar en varias aristas. Lo primero es retornar a la paz y tranquilidad. Segundo, para superar esta fractura social se requerirá de dejar de lado los oídos sordos y los mesianismos; y transversalmente, la clase política debe poner urgencia en una agenda legislativa que toque teclas actualmente sensibles. Tercero, seguridad, pensiones, salud y empleo son hoy por hoy los ejes de un rumbo del cual no apartarse. Es momento de conversar sin vetos ni golpes a la mesa.

Jose Luis Trevia

Investigador Fundación para el Progeso Concepción