Funemos a las funas por ley

Cartas

Señora Directora:

Es hora de una Ley Antifunas. No será fácil tipificarlas, probarlas, sancionarlas, pero para eso hay en el Ejecutivo y el Legislativo asesores bien remunerados. La última ocurrencia en materia de perder tiempo parlamentario es interpelar a la Ministra de Medio Ambiente por no lograr en la COP 25 que las potencias mundiales de la contaminación firmaran lo que no les interesaba firmar.

A raíz de esas demoras, lo más probable es que la ley antifunas aparezca cuando medio país haya sido funado y refunado. Para ese entonces, a nadie le importará una funa más por un motivo tan noble como promover esa ley. Mientras tanto, sigamos con acusaciones e interpelaciones a los adversarios políticos, una forma un tanto cara pero legal, civilizada y efectiva de funar.

José Luis Hernández Vidal