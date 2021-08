Gas inflexible: ¿dónde están los actores dominantes?

Cartas

Señora Directora:

Durante los últimos meses se ha desarrollado un debate público en que han participado académicos, abogados, lobbistas, políticos, autoridades y economistas con acalorados puntos de vista que incluyen panoramas apocalípticos sobre los efectos de modificar o eliminar la inflexibilidad de la actual NT del GNL.

Sin embargo, sólo unos jugadores de este partido se han identificado de manera transparente: las empresas de energía renovables, ya que fueron ellas las que -con nuestro patrocinio- hicieron una Consulta directamente al organismo contemplado en nuestra institucionalidad para resolver los problemas de libre competencia, el TDLC.

Resulta sorprendente comprobar que las empresas beneficiadas con esta norma no se allanen a discutir este tema en la instancia institucional. Más curioso fue comprobar que el TDLC haya desechado iniciar el proceso de Consulta arguyendo que la NT es un Reglamento y no un acto administrativo de la CNE, situación que será resuelta prontamente en la Corte Suprema.

El partido debería jugarse en el mercado y el conflicto en los tribunales competentes. Pero los equipos dominantes incumbentes ni siquiera están en camarines, los árbitros no aparecen y sólo los entrantes afectados por la NT del GNL se encuentran en la cancha de la libre competencia, esperando ansiosos por mostrar que están preparados para jugar lealmente. Ya no se trata de que la cancha no esté pareja, sino que los grandes ni siquiera quieren entrar a la cancha.

Mario Bravo

Socio de Estudio Bravo