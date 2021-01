Hacia dónde vamos en datos personales

Cartas

Señora Directora:

En el marco de la cuarta revolución industrial y la transformación digital, una sociedad hiperconectada abre un sinnúmero de oportunidades para los ciudadanos en temáticas de acceso a información, con nuevos derechos que necesitan marcos regulatorios robustos, eficientes y adaptativos, pero al mismo tiempo una actitud proactiva de quienes tratan estos datos.

La explosión en el acceso a internet y el uso de las tecnologías ha ido incrementando los atentados a nuestra información y a la conciencia en la debida protección. ¿Quién no ha vivido alguna situación de invasión a nuestros datos personales? En Chile no existe una solución efectiva ni oportuna para el estadio actual de contingencias en esta materia. Y ojo que incluso teniendo hoy en día una garantía constitucional para la protección de datos personales, el panorama no ha mejorado.

Requerimos con urgencia que el proyecto de ley sobre protección de datos personales vea la luz a la brevedad. Esta normativa nos dotará de pilares para conformar un sistema más favorable para los ciudadanos y con reglas claras para los responsables de manejar los datos.

Marco Mercado

Legal Counsel Estudio Lewin