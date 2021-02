Hora de ponerle límites el Estado

Cartas

Señora Directora:

Durante estos últimos días, la comisión mixta del Congreso ha venido impulsado un proyecto de ley que busca regular a las compañías que realicen asesorías financieras previsionales, estableciendo para este propósito a la CMF y a la Superintendencia de Pensiones como las entidades fiscalizadoras.

Me parece oportuno recordar que los políticos no son nuestros padres, son nuestros empleados. Para lo único que han sido designados en esos cargos es para salvaguardar nuestros derechos inalienables, a saber: vida, libertad y propiedad. Qué hacemos con nuestro dinero y cómo nos planificamos para nuestra vida en edad pasiva son asuntos absolutamente personales.

Resulta espantoso ver cómo se burlan de nosotros con sus regulaciones asfixiantes, con sus impuestos confiscatorios, con sus servicios públicos paupérrimos, con sus dictaduras sanitarias y un largo etcétera.

¿Cuál será el límite para que el Estado no se meta en nuestras vidas? ¿Somos tan ineptos como para no poder averiguar qué empresas son de confianza y cuáles no? ¿Acaso no existen los medios de comunicación y las redes sociales para averiguar el prestigio y la reputación de la compañía en que confiaremos nuestros ahorros? ¿Cuánto creen que duraría en un mercado libre una empresa que constantemente incumpla sus obligaciones contractuales? La respuesta es fácil: nada.

Ignacio Bustamante Gómez

Máster en Economía