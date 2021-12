Impuestos y nómadas digitales

Cartas

Señora Directora:

Lo bueno en la vida no siempre es fácil. Y eso bien lo saben nuestros “nómadas digitales” ¿A qué desafíos se enfrentan? Principalmente a dos.

Primero, no causarles problemas a sus empleadores. Segundo, no pagar impuestos duplicados ¿Qué problema tendría mi empleador? El riesgo de “establecimiento permanente”, que no es más que el hecho de que una empresa tenga que pagar impuestos o pierda beneficios por tener una presencia significativa en un tercer país.

¿Es entonces la relocalización prohibitiva? No necesariamente (siempre se podrán pactar restricciones de tiempo y/o funciones) ¿Y qué pasa con los nómadas? No son residentes si están fuera de Chile por un determinado plazo (184 días, etc.) ¿Basta con perder mi residencia para no pagar más impuestos en Chile? Lamentablemente, no. Podrían seguir con domicilio en Chile si tienen la mayoría de sus activos, inversiones o la fuente de sus ingresos en el país

¿Y si no perdí mi residencia o mantengo mi domicilio? Ahí nos enfrentarnos a los vericuetos de la doble tributación. Pero al menos convengamos que hay algo que nadie podrá discutir: trabajar con vista al mar no tiene precio.

María Jesús Ibáñez

Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría