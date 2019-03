Incerteza jurídica y mercado de oficinas

Cartas

Señora Directora:

Existe una amenaza al desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios, especialmente en Santiago, producida por conflictos en la interpretación de las normas de los planos reguladores y su aplicación en municipios relevantes para la actividad inmobiliaria.

Tener un Permiso de Edificación aprobado no entrega a las inmobiliarias certeza de que el proyecto pueda ser desarrollado. Se ha hablado de efecto en precios, plazo, etc., pero no cabe duda de que, además, genera dificultades para la inversión y para quienes deben tomar decisiones.

El mercado de oficinas se ve afectado en este punto, porque presenta las inversiones más importantes debido a su escala de desarrollo y a su sofisticación en Santiago, con la entrada de fondos internacionales que financian el desarrollo de proyectos o que adquieren activos ya construidos para luego realizar un negocio de rentas.

El desarrollo de este mercado ha ocurrido en gran parte porque Santiago es un lugar con cualidades aptas para la inversión: seguridad, espacio y una situación económica y política relativamente estables. Incluso manteniéndose estos atributos, al momento en que el organismo regulador no tiene atribuciones claramente establecidas para invalidar permisos existe un amplio espacio de interpretación.

Para los fondos de inversión globales es clave contar con las mayores certezas posibles para el análisis y toma de decisiones. Si la actual incerteza no se resuelve y se acrecienta, existe un alto riesgo de que dichos recursos finalmente sean invertidos en otros mercados con normas más claras.

De momento, Chile sigue siendo un país atractivo, pero si esta situación no se regula, se podría transformar en un obstáculo importante para sostener a nuestro país como destino atractivo para la inversión en el mercado de oficinas.

Javiera Basso

Gerenta de Consultoría de JLL