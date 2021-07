Inequidad transversal

Cartas

Señora Directora:

Si bien no debería ser una sorpresa, me sigue causando frustración leer datos como los publicado en su diario donde la OCDE señala que las mujeres trabajan 12 horas más que los hombres a la semana, sumando el trabajo remunerado y el no remunerado. Esta y otras cifras muestran una inequidad de género transversal a los niveles socioeconómicos y educacionales.

Para que el trabajo remunerado de las mujeres sea más rentable, el informe OCDE recomienda –entre otros– seguir promoviendo a mujeres en puestos de liderazgo, sobre todo en el sector privado. Desgraciadamente, en los ámbitos de poder de nuestro país se perpetúa la inequidad, la que se refleja en que solo el 11,5% de las 156 empresas de mayor capitalización bursátil cuenta con mujeres en sus directorios, según estudio realizado por CLA Consulting este año.

Del 88,5 % ocupado por los hombres, tenemos casos en que algunos de ellos llegan a ocupar hasta siete directorios, dejando cada vez menos espacios disponibles.

Lograr cifras más equitativas en el empleo, oportunidades, y remuneraciones entre hombres y mujeres es una de las salidas que tenemos frente a la profunda crisis social que vivimos. Cuando las personas sentimos que nuestro esfuerzo se ve recompensado, que nuestros anhelos no tienen límites de género, que hombres y mujeres podemos compartir los roles en el cuidado de otros, entonces comenzamos a construir la senda hacia un mundo más justo para todos derribando los sesgos culturales que hoy se hacen insostenibles.

Paula Figari

Consultora Asociada CLA Consulting