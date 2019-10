Ingenieros a la opinión pública

Cartas

Señora Directora:

Los acontecimientos ocurridos en una semana han enfrentado al país a una realidad insospechada hasta ahora. Este estado de tensión interna ha acumulado una energía social que finalmente ha estallado, enfrentándonos a una realidad que nunca habíamos pensado que fuera posible.

Es muy razonable comprender que la sociedad actual ha evolucionado de manera rápida e inesperada, que existen necesidades inmediatas no satisfechas y el sentido de búsqueda de la equidad es urgente y por lo tanto no la podemos desconocer, ni seguir apoyándonos en la historia que terminó en el siglo XX.

A pesar de todo, creemos con firmeza que los valores y la estructura social basada en una tradición de derecho pertenecen a lo más profundo de nuestra alma nacional, y por lo tanto debemos defenderlos con convicción y valentía.

De esta manera, el Colegio de Ingenieros declara su irrestricto apoyo a todos quienes están mandatados para guiar al país y su Estado, sin detenernos en consideraciones políticas o ideológicas.

Estamos dispuestos a colaborar en cualquier iniciativa destinada a restablecer el orden público y la convivencia pacífica de los habitantes de Chile y sus huéspedes. Nuestra acción, siempre se basa en el manejo de la técnica para el bien de sociedad, pero ello no nubla nuestra sensibilidad de seres humanos, que reaccionan frente a la destrucción de nuestros semejantes, sus bienes y la infraestructura del país, lograda laboriosamente con dedicación y esfuerzo. Un esfuerzo que no pertenece a los políticos o a los empresarios, y menos aún a los promotores de la violencia, sino por el contrario, nos pertenece a todos nosotros y este nosotros no tiene apellido.

Merecemos paz, calma y cordura, porque para eso hemos vivido y seguiremos viviendo.

Arturo Gana de Landa, presidente

Sergio Contreras A, 1er. vicepresidente

Juan Guillermo Espinosa C, 2º. vicepresidente

Enrique Gillmore C, secretario general

Mauricio Baker P, tesorero

Colegio de Ingenieros de Chile, A.G.