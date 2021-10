Ingreso de Taiwán al TPP-11

Cartas

Señora Directora:

Taiwán sigue los procedimientos y oficialmente entregó su solicitud para comenzar las negociaciones pertinentes para su ingreso al TPP-11 el día 22 de septiembre de 2021, con alta voluntad de formar parte de la integración de la región Asia-Pacífico.

Taiwán, como miembro del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) y de la Organización Mundial de Comercio (OMC) ha realizado una enorme labor en la promoción de la economía e integración en la región. De hecho, participa en actividades económicas y comerciales con Tratados de Libre Comercio con Nueva Zelandia y Singapur, Acuerdos Bilaterales de Inversión con Japón, Vietnam y Malasia.

Con la inclusión de Taiwán se ampliarían los beneficios para todos los miembros del TPP-11, complementando así las cadenas de valor, y contribuyendo al crecimiento económico con perspectivas de crecimiento continuo, lo cual se traducirá en progreso y bienestar para todos.

Actualmente, Taiwán es el cuarto mayor socio comercial de Chile en la región Asia-Pacífico. En el año 2020 el volumen de intercambio comercial entre Taiwán y Chile alcanzó los US$ 1.566 millones, de este valor US$ 240 millones corresponde a exportaciones agrícolas hacia Taiwán. Me parece que el comercio bilateral todavía tiene un margen muy grande de crecimiento pendiente, debido a que los comerciantes taiwaneses no están muy familiarizados con estos mercados a causa de la distancia geográfica y segmentación del mercado existente, motivo por el que quiero manifestar el interés de Taiwán en poder seguir profundizando las relaciones comerciales entre Taiwán y Chile.

Silvia Yu-Chi Liu

Directora General Oficina Económica y Cultural de Taipei