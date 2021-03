Inicio del año académico: un millón de sillas vacías

Cartas

Señora Directora:

En Chile, de acuerdo con la encuesta Casen, casi 5 millones de personas adultas no tienen cuarto medio. A pesar de la voluntad política de numerosas autoridades, y del trabajo de actores privados y sociales, un Decreto – el 548 – limita el número de escuelas de adultos que pueden operar. La norma es de 1989 y no contempla un reglamento específico para la educación de adultos, exigiendo para los recintos educacionales los mismos requisitos de un colegio de niños. Tan grave es la situación que en la mitad de las comunas del país, no existe ni una sola escuela para adultos.

Por casi tres años la mesa de Compromiso País ha impulsado un trabajo para abrir nuevas oportunidades de escolarización. En 2020 casi 200.000 personas lograron nivelar sus estudios, lo que supone apenas un 3% del total de personas sin la educación media completa. A pesar de los esfuerzos, todavía hay miles de sillas vacías en las escuelas de Chile.

Solo el año pasado, más de 150 mil jóvenes dejaron el colegio. Ellos se suman a los millones de adultos sin escolarización, que sufren las limitaciones para salir adelante en el mundo laboral, generándose así más desigualdades.

La escolarización de jóvenes y adultos es una deuda histórica que nunca ha sido prioridad. Por eso hacemos un llamado a que las autoridades responsables colaboren en forma para destrabar el Decreto 548 y así ofrecer nuevas oportunidades a millones de chilenos y chilenas.

Fernando martínez

Rector AIEP

rafael moyano

Director Ejecutivo Escuelas del Cariño