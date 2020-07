Injusta caricatura de los directorios de AFP

Cartas

Señora Directora:

Es injusta y gratuita la caricatura que hace Pablo Ortúzar sobre los directorios de las AFP en su columna del viernes pasado, al señalar de que nunca “nos hemos jugado por las personas”. Lo primero es decir que a AFP Capital sí le importan las personas y que la pensión de nuestros afiliados ha sido prioridad para el directorio que presido.

Es cierto que durante mucho tiempo nos volcamos exclusivamente a aumentar los ahorros, lo que se aprecia al observar que el 70% del dinero en las cuentas de capitalización individual es producto de la rentabilidad lograda. Así entendimos inicialmente el foco de nuestro mandato.

Y, de hecho, hemos reconocido públicamente que pudimos ser más enfáticos en advertir a tiempo los cambios demográficos y bajas pensiones que obtendrían las personas producto de las lagunas generadas en un mercado laboral con altos grados de informalidad, así como también haber hecho más esfuerzos en materia de educación previsional.

Sin embargo, desde hace ya seis años, hemos estado dedicados a abogar por la urgencia de una reforma previsional, para lo cual hemos propiciado el diálogo y propuesto una serie de iniciativas que permitan mejorar las pensiones.

Quiero ser enfático en señalar que las AFP somos corresponsables del sistema previsional, pero no las culpables de las bajas pensiones. Corresponsables, porque formamos parte de un sistema que debe funcionar en forma coordinada, pero no somos el sistema de pensiones, ni tampoco tenemos tuición sobre el mercado del trabajo ni la informalidad laboral. Hoy contamos con un sistema mixto, en el cual el Estado tiene un rol clave respecto de quienes por distintas razones no han podido ahorrar a lo largo de su vida, o no han podido acumular un monto razonable para ser considerado pensión.

Juan Carlos Chomalí

Presidente Directorio AFP Capital