Intención de voto de las mujeres

Cartas

Señora Directora:

Para la mujer de a pie, para las que están cuidando, las que viven en los espacios privados, las que están a cargo de las labores domésticas no remuneradas, las que no han terminado su educación escolar, para aquellas que no marchan, los temas más importantes a la hora de elegir un candidato(a), son los derechos fundamentales.

Según el centro de estudios de género de PRODEMU, un 99% de las mujeres considera que el sistema de pensiones, el sistema de educación y el sistema de salud son los temas más relevantes al momento de votar. Por otra parte, los temas valóricos son considerados por las mujeres sólo en un 48,7%, por ejemplo, el aborto libre.

El estudio "Autonomía y participación ciudadana de las mujeres", realizado en febrero del 2021 con una muestra de más de 600 mujeres, indica que existe un 80% de intención de ir a votar este domingo. De ellas, un 84% tiene desde 41 a 50 años.

Estas cifras nos hacen reflexionar, ¿son los temas valóricos de interés para las mujeres en relación con la relevancia que se les da en los debates? ¿Existe enfoque de género en las encuestas y en las propuestas de los distintos programas presidenciales?

Paola Diez Berliner

Directora Nacional de PRODEMU