Jornada laboral en serio

Cartas

Señora Directora:

Sobre las consecuencias económicas de una rebaja no gradual de la jornada de trabajo, aunque toda proyección tiene un carácter especulativo, es descartable que la experiencia vivida en el Gobierno del presidente Ricardo Lagos pueda ser extrapolada al momento actual, ya que, por ejemplo, no existía la inmigración que estamos enfrentando. Vale decir, no era factible al empleador despedir a trabajadores repentinamente caros para buscar a personas dispuestas a trabajar por salarios más baratos. Hoy día una reducción de la jornada de 45 a 40 horas trae como consecuencia un aumento objetivo en el costo de los salarios de un 11% porque la hora se hace relativamente más cara. La tendencia natural del mercado será, más que aumentar el empleo en búsqueda de las horas que se pierden, intentar adecuar y reemplazar puestos de trabajo con salarios encarecidos por mano de obra que hoy está a la mano, proveniente de Venezuela, Colombia, Haití y otros países. Si esto se hace en forma precipitada puede tener un importante efecto en la reducción de empleos de nacionales, precisamente de sectores más vulnerables de la población que carentes de mayor calificación son susceptibles de ser reemplazados. Este tema de la jornada tiene una sensibilidad mayor respecto de empleos más precarios donde el trabajo se paga en función del tiempo a diferencia del trabajo de sectores medios en lo que más que el tiempo interesan resultados.

El trabajo es, aún, uno de los factores de producción más relevantes de una economía de mercado. No deja de sorprender entonces, cómo es posible que personas carentes de toda noción económica, incluso con sabidas visiones anti sistémicas, marquen la pauta legislativa. Son momentos de estimular la inversión para volver a la senda del crecimiento.

Bienvenida entonces la mesa alternativa abierta por la CMPC y la Central sindical representada por don Arturo Martínez para poner una pausa entre tanta precipitación y sentarse a conversar y exigir estudios serios respecto de los alcances de esta regulación.

Sergio Espinoza Riera

Socio Puga Ortiz Abogados