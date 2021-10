La burla de los plebiscitos dirimentes

Cartas

Señora Directora:

Desde que se instaló la Convención que redactará la nueva Constitución, una parte de sus miembros viene saltándose las reglas y excediendo sus atribuciones desde el inicio del proceso, con el objetivo de aplicar retroexcavadora e imponer su parcial y sesgada visión de hacia dónde debe avanzar el país a partir del nuevo proyecto constitucional.

Uno de esos excesos es que algunos convencionales intentan imponer plebiscitos dirimentes para que sea la ciudadanía la que resuelva, mediante consulta, aquellas materias que se discutan y no alcancen el quórum de los 2/3. Esa posibilidad no está contemplada en el marco legal que regula el funcionamiento de la Convención, y lo que pretende, subrepticiamente, es precisamente saltarse la regla de los 2/3.

Una medida de este tipo es otra burla, no sólo porque busca desconocer la institucionalidad, sino que de ponerse en práctica, implicará ingentes gastos adicionales en la implementación de esos plebiscitos, y así una desmedida utilización del valioso y corto tiempo que le va quedando a la Convención para redactar un documento, el cual no olvidemos, será sometido al plebiscito de salida, en donde no se entiende que quienes fueron elegidos para representar a los chilenos en esta instancia, opten por aplicar democracia directa para dirimir situaciones en las que no alcancen el quórum.

Macarena Topali

Directora Fundación Espacio 22