La confusa trayectoria del Bitcoin

Cartas

Señora Directora:

Para algunos, el Bitcoin es un completo desperdicio de energía, para otros, la segunda revolución industrial.

Bitcoin apuntaba a ser una moneda, pero no cuenta con ninguna de sus características. Una moneda debe ser un depósito de valor que permita mantener el dinero y tener una certeza de su poder de compra. Bitcoin no hace esto porque fluctúa constantemente y tampoco es un medio de cambio, ya que no es aceptado ampliamente. Usando las propiedades tradicionales del dinero, es difícil ver que califique como tal. Esto no descarta que, en un futuro distante, podría ser usado como dinero, pero dicho argumento requiere un tipo de fe difícil de albergar. Algunos han argumentado que la tecnología en sí misma da valor, pero esta se puede copiar fácilmente, algo demostrado en la proliferación de criptomonedas.

Entonces, ¿por qué el precio del Bitcoin es tan alto? La verdad es que nadie puede dar una respuesta certera. Algunos piensan que la capacidad de realizar transacciones anónimas le da valor, lo que suena plausible, pero implica que no es visto como moneda. Los economistas alegan que casi todo el valor de Bitcoin deriva de la especulación, lo que parece ser lo más acertado, especialmente porque su precio ha crecido exponencialmente sin ninguna indicación de que nada en el mundo haya cambiado para justificar esto.

En mi clase de macroeconomía solía enseñar a los estudiantes el concepto de dinero usando Bitcoin como ejemplo, cuando su precio era de 700 USD. A menudo me preguntaban si merecía la pena comprarlo como inversión y mi respuesta siempre fue: no tengo idea. Hoy, a 58.000 US$, sigo igual de confundido.

Elton Dusha

Investigador del Instituto Milenio MIPP y académico de la UDP