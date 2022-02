La Corte Suprema y el derecho de propiedad (II)

Cartas

Señora Directora:

A propósito del comentado fallo de la Corte Suprema, en el que no solo no otorgó la debida protección a víctimas de usurpación de terrenos, sino que además interpretó en su contra una norma constitucional, cabe recordar que el notable abandono de deberes (art 52, número 2, letra c) existe como causal de acusación constitucional en Chile, justamente para protegernos de este tipo de abusos cuando son causados por jueces de la República.

Ignacio Garay P.

Abogado