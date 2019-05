La coyuntura que Huawei ha estado esperando

Cartas

Señora Directora:

Aunque existe la esperanza de que esta última escalada tecnológica sea sólo una parte de la postura de guerra comercial adoptada por los Estados Unidos y se resuelva como parte de negociaciones más amplias, es poco probable que la administración del Presidente Xi Jinping y Huawei sean tan ingenuos como para compartir eso. La confianza se ha roto y China ya no puede confiar en las reglas del libre mercado impuestas inicialmente por EEUU.

Ahora China redoblará los esfuerzos para desplegar un sistema operativo de teléfonos inteligentes de cosecha propia, diseñar sus propios chips, desarrollar su propia tecnología de semiconductores e implementar sus propios estándares de tecnología. Todo esto apresurará el proceso de creación de una cortina de hierro digital que separará al mundo en dos esferas tecnológicas distintas, mutuamente excluyentes.

Inicialmente, una versión china no le llegará ni a los talones al sistema operativo original desarrollado por Alphabet Inc., Google, y los chips de comunicaciones locales serán inferiores a los ofrecidos por Qualcomm y Xilinx. Pero mientras que los intentos anteriores de desarrollar productos locales chinos zozobraron, porque las alternativas occidentales aún estaban disponibles, el fracaso ya no es una opción para el gigante tecnológico asiático. El gobierno chino inyectará más subsidios para desarrollar la industria y es probable que lo haga con éxito y las alternativas locales chinas sean viables y hasta comparables con las estadounidenses.

La guerra fría tecnológica ha comenzado. El ganador no será el equipo con los mejores jugadores, sino el que tenga más capacidad de soportar el dolor de las pérdidas prolongadas.

Patricio Torres

Académico de Ingeniería en Comercio Internacional de la UTEM