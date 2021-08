La farra habrá que pagarla

Cartas

Señora Directora:

Son varias las voces que han cuestionado el enorme despilfarro de recursos que se está llevando a cabo en Chile, tanto los que vienen por los desembolsos fiscales como los asociados a los retiros de los fondos de pensiones. Esta es una farra gigantesca, con enormes costos, aunque lamentablemente con responsabilidades que se diluyen. De esto se han estado aprovechando muchos actores del mundo político, pensando más en sus reelecciones de fin de año que en el bienestar del país.

En efecto, la señora Juanita tiende a ver con mucha claridad el dinero extra que obtiene por el IFE o el dinero que rescata desde su cuenta de ahorro para su vejez, pero no ve con nitidez el efecto negativo de ello, no ve las mayores tasas de interés, ni el aumento de riesgo país, ni la subida del dólar. Tampoco ve la menor inversión, los menores sueldos, ni el menor crecimiento (no nos obnubilemos con el crecimiento de este año, pues es solo un espejismo). Con suerte ve que algunos precios suben, pero difícilmente es capaz de atribuir la causa.

En este contexto, es imperativo desenmascarar a aquellos políticos irresponsables, que están haciendo campaña con dinero ajeno, y traspasando soterradamente a las personas los enormes daños de las demagógicas medidas que ellos han promovido. También es ineludible acabar con esta farra lo antes posible.

Félix Berríos Theoduloz

Economista