La hora de las startups

Cartas

Señora Directora:

Los meses avanzan a la sombra de la pandemia y las demandas, de todo tipo, aumentan. Y es, a la vez, un tiempo de oportunidades. La historia nos demuestra que las oportunidades nacen en crisis, donde los emprendedores tecnológicos tienen la capacidad de resolver problemas más eficiente y rápidamente. La innovación disruptiva es diseñar algo que la humanidad no habría previsto y que su uso es la solución de un problema.

Así es como en Chile las startups han logrado aportar al crecimiento de la economía. Un ejemplo es Betterfly, una startup chilena,que no sólo levantó US$ 17,5 millones en los últimos meses, sino también ha sido capaz de llamar a cambiar la manera de resolver los problemas de todos. En su caso, una solución tecnológica que invita a cuestionarnos cómo tener una mejor calidad de vida para acceder a un seguro al alcance de todos. No es el único. Vemos soluciones de este tipo en todas las industrias, resolviendo problemáticas comunes.

Necesitamos más emprendedores que puedan resolver de manera inteligente los problemas de hoy. Que esta sea una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las personas a partir del uso de las tecnologías, y de esta manera aportar al desarrollo económico, social y cultural de nuestro país.

María de los Ángeles Romo

Gerente de Start-Up Chile