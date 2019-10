¿La hora del "home office"?

Cartas

Señora Directora:

Al ser la nuestra una empresa dedicada a la innovación, en teoría, la mayor parte del trabajo diario lo hacemos por internet. Sin embargo, el miedo a que las personas no rindan, a que no se cumplan los plazos, a que no se hagan las reuniones y un sinnúmero de fantasmas imaginarios, ha hecho que la modalidad Home Office aún no se implemente, convirtiéndola en una suerte de promesa que nunca llegaba.

Sin embargo, con la contingencia nacional de los últimos días, nos hemos visto obligados a cerrar nuestras oficinas para que los más de 70 miembros de nuestro equipo trabajen desde sus casas. ¡Sorpresa! Los resultados fueron excelentes. A pesar de la dificultad de concentrarse durante estos agitados días, el rendimiento se mantuvo impecable, incluso considerando que muchos de nuestros empleados se han tomado el tiempo de asistir a las manifestaciones pacíficas en Santiago y otras ciudades.

Frente a la realidad país que estamos viviendo, surgen muchas reflexiones profundas acerca de la manera en que estamos haciendo las cosas como sociedad y el rol que juega cada uno en ella. Sin embargo, la situación es tan límite, la gente está tan cansada, que esta vez, la pura reflexión no basta. Hay que actuar ya. Necesitamos resiliencia como empresarios, como comunidad y como personas, para absorber el fuerte impacto que recibe nuestra sociedad y reorganizarnos rápidamente, sin miedo a implementar los cambios que sabemos se requieren.

Esta es una oportunidad. Es el momento del Home Office, de mejorar las pensiones, de implementar soluciones reales en transporte y salud, de atender los cambios que sabemos se necesitan. Hoy, no mañana.

Fernando Oliver Irarrázaval

Gerente General Option