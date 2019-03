La oportunidad de desalinizar

Cartas

Señora Directora:

Hoy, cuando se conmemora el Día Mundial del Agua, vale la pena recordar que Chile tiene una oportunidad privilegiada de contribuir a través del desarrollo de una de las tecnologías con mejor proyección para abastecimiento a gran escala, como es la desalinización. El vínculo entre energía y agua es innegable, y en el caso de la desalinización, es crítico.

Es allí donde Chile tiene una ventaja sustantiva, puesto que cuenta con acceso casi ilimitado al agua de mar así como a una de las mejores condiciones de radiación solar del mundo para generación de energía fotovoltaica. La combinación de estas tecnologías debiera ser un foco prioritario para la respuesta a las necesidades de recursos hídricos, priorizando el consumo humano. El Banco Mundial acaba de publicar el informe "The Role of Desalination in an Increasingly Water-Scarce World", donde se abordan las ventajas de la desalinización con energía renovable para combatir la falta de agua en el mundo. Sin lugar a dudas, el escenario está servido para que Chile sea líder mundial en la combinación de estas tecnologías y, al mismo tiempo, avanzar significativamente en su aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a través del desarrollo de nuevas fuentes de agua limpia y sustentable.

Rafael Bustos A.

Gerente ENAPAC, Energías y Aguas del Pacífico