La otra indicación de Jackson

Cartas

Señora Directora:

Diversos expertos, autoridades (Ministerio de Hacienda y CMF) y dirigentes empresariales, han alertado sobre los efectos que podría causar en el mercado financiero y de los seguros un grupo de indicaciones del diputado Giorgio Jackson al proyecto de ley que promueve nuevas regulaciones a los agentes del mercado financiero (Boletín 10.162), actualmente en tercer trámite constitucional.

Quisiera llamar la atención de otra indicación del diputado Jackson que ha pasado totalmente inadvertida. Es la que establece que el interés pactado para el caso de retardo en las obligaciones del deudor no podrá exceder el interés corriente. Esto implica que, en caso de mora del deudor, la tasa de interés a aplicar será menor que la del crédito original, debido a que la TMC se fija en base al interés corriente más un spread máximo fijado por ley. De aprobarse esta indicación creará incentivos evidentes al no pago de las obligaciones crediticias.

Al parecer, esta indicación tendría un error técnico, dado que el propio diputado Jackson declaró: “Ese no es el objetivo de la indicación, esa es una interpretación que no va en el espíritu de la norma. El espíritu es que, dado que tu tasa es más alta porque eres alguien que tiene cierto riesgo, el que caigas en mora no debería hacer que suba y haya un interés moratorio superior a la tasa que pactaste”. Ciertamente esto no es lo que dice la norma que está en discusión.

Esperamos que el Senado pueda corregir esta importante materia.

Claudio Ortiz

Vicepresidente Ejecutivo Industria del Retail Financiero A.G.