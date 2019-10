La semana que las marcas enmudecieron

Cartas

Señora Directora:

En estos días difíciles Chile despertó, ¿pero las marcas también lo hicieron?

Se entiende que en momentos como éstos no hay espacios para mensajes publicitarios o promocionales, pero sí para mensajes esperanzadores, que reflejen una propuesta para el cambio, o al menos que están al día con lo que está pasando. Y no me refiero a tweets con la información sobre los nuevos horarios de atención, sino mensajes aludiendo al contexto nacional y cómo desde su marca pueden generar algo.

¿Dónde están los propósitos que buscan mejorar el bienestar de las personas? ¿Dónde están las marcas que promueven un Chile mejor? Ahora es cuando debiesen salir a conectar con los chilenos en general.

Algunas empresas sí tangibilizan sus promesas a través de acciones concretas y atingentes al momento. Por ejemplo, la eliminación de tarifas dinámicas por parte de las principales marcas de movilización. Otra, de telecomunicaciones, liberó las redes sociales hasta fin de mes, además de crear un video utilizando material que las mismas personas estaban compartiendo para plasmar un mensaje de apoyo y entendimiento hacia sus demandas. Esto es escuchar y entender qué decir y cómo decirlo, marcas empáticas que conectan con lo que las personas necesitan en ese instante. No a través de soluciones que no están a su alcance ni con promesas que nunca podrán cumplir.

¿Y las demás, qué? No decir nada, dice algo. Quedarse al margen define tu punto de vista, entiendo que hay muchas marcas que no tienen por qué comunicar algo en especial, pero sí al menos hacer algo más que sólo eliminar su publicidad constante en RRSS. No todas deben abanderarse, pero sí al menos mostrarse conectadas con lo que está pasando.

La misma empatía que las personas están exigiendo a sus gobernantes se les va a exigir también a las marcas.

Josefina Cox

FutureBrand