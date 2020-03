La sequía como prioridad país

Cartas

Señora Directora:

El ministro de Agricultura ha resaltado en carta titulada "Sin agua no hay país", publicada por DF este martes, que el agua es la base para la provisión de alimentos. "Sin agua no hay agricultura, y sin agricultura no hay alimentos", recalcó.

No debería haber dos visiones al respecto, enfrentar el déficit hídrico y la sequía tiene que ser una prioridad país.

El ministro ha dicho que es deber del gobierno hacer una propuesta que sea transversal, que incluya aspectos legislativos, agilizar la construcción de grandes obras, incluidas las plantas desaladoras, y aumentar el riego tecnificado.

Todo lo anterior sin duda es correcto y necesario. No obstante, me permito sugerir agregar a esas propuestas una política de fomento al desarrollo de variedades vegetales tolerantes a la sequía, mediante técnicas modernas de mejoramiento genético vegetal; tal como lo hacen países de la región, como Argentina o Brasil, y muchos más en el mundo.

Chile cuenta con la capacidad científica para emprender esta tarea, tanto en el sector público como el privado. El INIA, del propio Ministerio de Agricultura, tiene los equipos y personal idóneo para enfrentar este desafío.

Miguel Ángel Sánchez

PhD, Director ejecutivo ChileBio