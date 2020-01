Libre competencia y finanzas sustentables

Cartas

Señora Directora:

Últimamente, no sólo el TDLC ha cumplido su rol fiscalizador que le faculta en materia de Libre Competencia, también la Corte Suprema y el Ministerio de Economía se han referido a los casos que han surgido. De hecho, esta cartera enviará un proyecto de ley que fortalecerá la Delación Compensada a partir de la creación de la figura del denunciante anónimo.

Frente a estas iniciativas del Estado, el sector privado no puede quedar atrás. Además de los directorios, bien conocidas son las áreas de compliance y regulatorias de las compañías, a quienes se les exige rigurosidad en este tipo de situaciones. No obstante, hay otros departamentos que habitualmente no son considerados y que pueden ser un gran aporte.

Me refiero a las áreas de Finanzas de las empresas, donde su gerente, o CFO, tienen acceso a la inversión de los proyectos que las compañías ejecutan. Al incorporar la sustentabilidad a estos departamentos, es decir, tener rigurosidad y fiscalizar el financiamiento de iniciativas que estén contra la Libre Competencia y cómo éstas afectan a los stakeholders, no sólo es posible detectar este tipo de casos, sino prevenirlos.

Marisol Sánchez

Principal de PageGroup