Lo complejo de ayudar a Latam

Es necesario analizar con extremo cuidado las alternativas de ayuda para LATAM, una vez ya solicitada la reorganización financiera al amparo del Capítulo 11 de en Estados Unidos.

La opción de crear un fondo fiduciario con aportes del Estado (un Trust) es riesgosa para los aportantes (Fisco debería aportar de 10% a 20%). Estos vehículos denominados CLO (deuda colateralizada) ya enfrentan mucha critica en Estados Unidos por el alto riesgo y se les señala como la nueva crisis subprime de deuda corporativa.

Ciertamente no hay un pool de créditos como en el caso típico, pero la probable no tan buena clasificación de riesgo ex-post de LATAM hace muy riesgosa estas inversiones para las AFP (como aportantes al fondo fiduciario). También la nacionalización parcial requiere una tecnocracia estatal que Chile no tiene y que podría desarrollarla (no somos Alemania). Una opción viable sería la emisión de deuda con garantía estatal, y con un gatillo que traspase parte de la propiedad al Fisco si no se cumple con las obligaciones al enfrentar futuros escenarios adversos. Amén de justificar muy bien el concepto de "empresa sistémica" para otras empresas que estarán en la fila de la garantía estatal.

Francisco Castañeda

economista