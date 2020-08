Logística digital: ¿cuándo daremos el gran paso?

Cartas

Señora Directora:

Durante esta crisis muchas empresas aceleraron su transformación digital para enfrentar los nuevos retos, pero según el Índice de Transformación Digital 2019, presentado en abril por la CCS, PMG y Corfo, aún hay diversos sectores en etapa de maduración digital.

La logística, exceptuando el servicio de última milla del e-commerce, tampoco escapa a esta realidad. Todavía hay procesos de la cadena de suministros que siguen atados al papeleo. Por ejemplo, no se ha innovado en un documento como el Bill of Lading (BL) y tampoco nos hemos modernizado tras un gasto anual de US$ 40 mil millones para mover documentos alrededor del mundo.

Parte de la recuperación económica dependerá de la rapidez del comercio exterior y hoy tenemos la oportunidad de implementar tecnologías que simplifiquen y agilicen la logística, desde la gestión aduanera, bodegaje, monitoreo de stocks y contratación de transportes. La transformación digital agrega valor en la eficiencia, productividad, continuidad operacional, seguridad y ahorro de costos. La tecnología está disponible y es una decisión estratégica entender que ella será la diferencia entre quienes logren sortear el temporal y quienes naufraguen en él.

Álvaro Serrano

Director de TI de K-Log