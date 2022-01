Los impuestos, una discusión con "doble filo"

Cartas

Señora Directora:

La discusión en torno a los impuestos tiene dos dimensiones. Una es la utilitarista, donde nos concentramos en los efectos. Por ejemplo, tomando el mal llamado impuesto a los súper ricos, lo que realmente genera un impuesto como este es un efecto negativo sobre toda la economía, manifestándose bajo la forma de menor inversión, menor crecimiento y menor empleo. Una cadena de consecuencias dañinas para todos, y en mayor medida para el ciudadano de a pie.

Otra dimensión es la ética, que a mi juicio es más relevante que la dimensión anterior. Por este lado se considera si es correcto o no usar la fuerza para quitarle los recursos a sus legítimos dueños. Porque una cosa es querer ayudar a otros, y algo muy distinto es querer hacerlo con dinero ajeno.

Y no nos confundamos, ese dinero no crece de los árboles, sino que es fruto del trabajo de cada persona. En otras palabras, al tomar parte de su dinero con impuestos, nos estamos apropiando de su esfuerzo. No parece muy ético.

El argumento que "los que tienen más deben aportar más" es una mañosa articulación de palabras, por cuanto desconoce los sacrificios que cada persona hizo para tener lo que tiene, les dice que están obligados a ceder parte de sus recursos, aunque no quieran, y disfraza toda la esencia del fondo al intentar dotarlo de una carga emocional. Además, fomenta la envidia y el resentimiento. Toda una tergiversación de la realidad.

El gobierno entrante propone hartos impuestos adicionales. Es decir, tendremos efectos negativos en la economía, y seguiremos minimizando y engañándonos acerca de lo malo que es apropiarnos de lo ajeno.

Félix Berríos Theoduloz

Economista