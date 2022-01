Macrozona Sur, derecho de propiedad y reparación económica estatal

Cartas

Señora Directora:

Esta semana se prorrogó el Estado de excepción constitucional en la macrozona sur. El Presidente Piñera, al decretar dicha excepción, reconoció la existencia de operaciones de bandas criminales, terroristas y narcotraficantes en la zona.

Lo anterior constituye una infracción del deber de resguardo del orden público interno, y además, una infracción estatal de cumplimiento de sus obligaciones en materia internacional. Chile tiene la obligación internacional de proporcionar a las inversiones "protección y seguridad plena". Los perjuicios resultantes de los actos de bandas criminales son de responsabilidad estatal y pueden ser demandados en cortes internacionales.

Las bandas criminales del sur no cesarán en sus operaciones y el Estado no puede desentenderse de ello so pretexto de establecer mesas de dialogo. El problema de fondo no es solo político -como declara la señora Izkia Siches-, sino que un problema de mercado, específicamente en los negocios del narcotráfico y robo de madera.

El Estado de Chile reconoció haber perdido el control de una parte del territorio, y por lo mismo, debe asumir sus responsabilidades y compensar a aquellos que han debido sufrir las consecuencias.

Matías Mori A.

Abogado